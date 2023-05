Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil eine Seite die Kraft der anderen fürchtet, bleibt eine Schlammschlacht aus. Der SV Waldhof und Jochen Kientz nehmen trotzdem Schaden.

Besonders in diesen Zeiten, in denen in Europa Krieg geführt wird, rief der Gerichtstermin zwischen dem SV Waldhof und seinem langjährigen Sportchef Jochen Kientz ins Gedächtnis, wie im 20. Jahrhundert