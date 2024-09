Marco Antwerpen kämpft um seinen Job bei Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim. Am Donnerstag gab der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Krisenduell am Samstag (14 Uhr) bei Hansa Rostock ungewohnte Einblicke in sein Innenleben.

„Ich bin seit 2009 Trainer, mache das jetzt seit 15 Jahren und habe erst eine harte Trainingswoche gehabt“, wies Antwerpen den Vorwurf zurück, ein harter Trainer zu sein. Die besagter Woche