Es brodelt beim SV Waldhof Mannheim. Die fragwürdige Rolle von Spielerberater Thorsten Weck sorgt vor dem Landespokalfinale für heftige Turbulenzen.

Beim SV Waldhof Mannheim hat sich eine explosive Gemengelage gebildet. Die interne Missstimmung entzündet sich an Konfliktlinien, von denen man nur hinter vorgehaltener Hand hört und die niemand offiziell bestätigen will. Im Mittelpunkt steht im Düsseldorfer Spielerberater Thorsten Weck einer, der kein offizielles Amt beim Fußball-Drittligisten ausübt. Vor der Saison bezeichneten ihn die Mannheimer Ultras in einem Brandbrief als „informellen Berater und einflussreichen Einflüsterer der Familie Beetz“. Präsident Bernd Beetz hält den Klub seit Jahren mit seinem Geld am Laufen und fängt jährlich mehrere Millionen Euro große Defizite auf.

Von Vereinsseite hieß es nach dem Protestschreiben aus der Kurve sinngemäß: Alles Quatsch! Doch seitdem ist immer wieder zu hören, dass Weck bei Auswärtsspielen im Hotel den Mannschaftsrat zusammenrufe, in den Halbzeitpausen in die Kabine stürme, damit seine Kompetenzen überschreite und die Autorität der sportlichen Leitung sowie des Trainers untergrabe. Auch jetzt will sich der Verein nicht zur fragwürdigen Rolle von Weck äußern. Ein an Weck verschickter Fragenkatalog zu den vielen im Raum stehenden Punkten blieb ebenfalls unbeantwortet.

Sietan: „Nur Beetz kann das Thema lösen“

Am Donnerstag hatte allerdings Mittelfeldspieler Janne Sietan mit bemerkenswerten Aussagen im „Mannheimer Morgen“ aufhorchen lassen. „Alle Spieler wissen, dass die Konstellation hinter den Kulissen problematisch ist. Meiner Meinung nach kann nur Präsident Beetz das Thema lösen“, wird er in der Zeitung zitiert. Nach dem nicht mit dem Verein abgestimmten Interview dürfte klar sein, dass der 23-Jährige Mannheim nach zwei Jahren verlassen wird – sein Vertrag läuft aus. Dem Vernehmen nach sind auch andere Leistungsträger, darunter auch Kapitän Lukas Klünter, aufgrund der von Sietan angedeuteten Konstellation auf der Suche nach einem neuen Arbeitsumfeld.

Der bis dahin beste Stürmer Felix Lohkemper (16 Tore) war unter merkwürdigen Begleitumständen schon zwei Spiele vor dem Saisonende aus dem Team geflogen. Der 31-Jährige hatte dem Verein seinen Wechselwunsch zum Regionalligisten SV Sandhausen mitgeteilt. Warum geht einer der besten Drittliga-Stürmer eine Etage tiefer? Lohkemper gilt als ein kritischer Geist, der sich auch nicht scheut, bei Bedarf verbal den Finger in die Wunde zu legen. Von Vereinsseite hieß es damals, dass Lohkemper Einfluss auf die Mannschaftsaufstellung habe nehmen wollen. Aber ist diese Behauptung noch zu halten? Vielmehr soll es Weck sein, der in die Aufstellung und damit in die Kompetenzen von Holtz hineinregiert.

Thorsten Weck mit seiner damaligen Partnerin Lily Becker. Foto: IMAGO/Sven Simon

Mit Sietans Aussage zum „Problem“, das Präsident Beetz lösen muss, kann nur der „einflussreiche Einflüsterer“ gemeint sein. Trainer Luc Holtz, der den Verein nach dieser Saison verlassen wird und nach RHEINPFALZ-Informationen durch den im deutschen Profifußball komplett unbekannten Orest Shala ersetzt werden soll, äußerte sich bei der Pressekonferenz vor dem Verbandspokalfinale gegen den VfR Mannheim am Samstag auf den Hintergrund zu dieser Aussage ausweichend: „Janne hätte vielleicht herkommen sollen, um die Frage zu beantworten“, sagte er, um dann mit den ungeklärten Vertragssituationen einiger Spieler beim Waldhof vom Kern der Thematik abzulenken. Auch bei Fragen zu seiner eigenen Zukunft führte Holtz einen unsouveränen verbalen Eiertanz auf.

Welche Rolle spielt Weck bei der Okpala-Posse?

Doch zurück zu Weck und der problematischen Rolle, die er beim Waldhof ausübt. Dem Vernehmen nach soll es der Düsseldorfer gewesen sein, der vor der Saison einen Transfer von Kennedy Okpala zu einem belgischen Erstligisten verhindert hat. Damals hätte Waldhof eine Ablösesumme von einer Million Euro kassiert. Doch Weck hatte wohl andere Pläne – aber er verzockte sich, weil Okpala, dessen Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltete und die der Verein nicht akzeptieren wollte, im Winter fristlos kündigte.

Den Schwarzen Peter um den nach etlichen peinlichen Nebengeräuschen vollzogenen Transfer des 21-Jährigen zum Zweitligisten SC Paderborn erhielt Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. Als offiziell Verantwortlicher für den sportlichen Bereich wurde er allerdings zu Unrecht das Gesicht für dieses schlechte Schauspiel, das den Ruf des SV Waldhof in der Szene erheblich beschädigte. 500.000 Euro erhielten die Kurpfälzer letztlich – und damit nur die Hälfte dessen, was vor der Saison möglich gewesen wäre. Den hierdurch entstandenen wirtschaftlichen Schaden wird wieder Beetz, der den Waldhof eigentlich in die Zweite Bundesliga führen will, aus seiner Privatschatulle begleichen müssen.

Weck soll auch die treibende Kraft bei der Verpflichtung des jungen Offensivtalents Lovis Bierschenk gewesen sein, für den die Mannheimer für Drittliga-Verhältnisse stattliche 500.000 Euro an den FSV Mainz 05 überwiesen. Wieder lässt sich nichts belegen, weil sich niemand offiziell äußern will. Zwei der unbeantworteten Fragen an Weck beinhalten seine Rolle in den Transfers von Okpala und Bierschenk.

Bei der Recherche zu diesem Artikel stößt man auch immer wieder auf die Aussage, dass der SV Waldhof vor der Saison an Trainer Timo Schultz dran gewesen sei, der dann souverän mit dem VfL Osnabrück in die Zweite Liga aufgestiegen ist. Zu einer Zusammenarbeit kam es nicht. Demnach lautete der Kern der Aussage von Mannheims „Schatten-Sportchef“ Weck: Schultz habe es nicht drauf. Eine Einschätzung, die eher schlecht gealtert ist.

Warum Präsident Beetz dies alles durchgehen lässt, ist fraglich. Klar ist aber: Mit einem im Hintergrund quertreibenden Weck, der die Stimmung im Verein massiv vergiftet und möglicherweise Führungsspieler und den Trainer in die Flucht treibt, wird der Waldhof-Mäzen sein Ziel, für das er in den vergangenen Jahren einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag aus seinem Privatvermögen hingelegt hat, sicher nicht erreichen.