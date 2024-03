In einem NBA-Spiel mit drei deutschen Basketball-Weltmeistern feiern zwei einen Sieg. Für einen Starspieler reißt in Dallas eine Serie.

Orlando (dpa) - Franz und Moritz Wagner haben das NBA-Spiel mir drei deutschen Basketball-Weltmeistern gegen Dennis Schröder für sich entschieden. Das Brüderpaar setzte sich mit den Orlando Magic mit 114:106 (61:54) gegen die Brooklyn Nets durch.

Während die Magic in der Eastern Conference den fünften Platz festigten, verpassten es die Nets, ihren Rückstand auf den zehnten Rang, der für die Playoff-Vorqualifikation berechtigt, zu verkürzen. Franz Wagner erzielte 14 Punkte, sechs Assists und fünf Rebounds, sein Bruder Moritz kam über zwei Zähler nicht hinaus. Dennis Schröder legte 13 Punkte auf.

Doncic am Oberschenkel verletzt

Mit 109:99 (48:42) entschieden die Dallas Mavericks das Duell gegen die Golden State Warriors und damit einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze für sich. Superstar Luka Doncic erzielte 21 Punkte, verpasste es aber, zum achten Mal nacheinander ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien, aufzulegen. Doncic musste die Partie aufgrund einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beenden. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb in nur acht Minuten auf dem Parkett ohne Punkte.

Die Denver Nuggets entschieden die Neuauflage der letztjährigen Finalserie gegen die Miami Heat mit 100:88 (50:44) für sich. Nach dem zehnten Sieg aus den vergangenen elf Partien rangiert der NBA-Titelverteidiger zum ersten Mal seit rund vier Monaten wieder auf dem ersten Platz der Western Conference. Durch einen 11:2-Lauf in der Schlussphase setzte sich Denver entscheidend ab. Superstar Nikola Jokic zeigte sich mit zwölf Punkten, 14 Rebounds und sechs Assists gewohnt vielseitig.