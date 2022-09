Zweieinhalb Jahre musste sich der TSV Eppstein gedulden. Jetzt ist der Verein aus dem Frankenthaler Vorort in Kooperation mit der Agentur AEP Gastgeber eines Badminton-Länderspiels. Am Montag (18.45 Uhr) stehen sich in in Frankenthal Deutschland und Schottland gegenüber.

Natürlich ist die Vorfreude beim TSV Eppstein groß. Die Planungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Doch am Montag hat das Warten ein Ende. Dann treffen in der Halle Am Kanal die Badmintonteams von Deutschland und Schottland aufeinander.

Für Carsten Wegner sowie die rund 40 Helferinnen und Helfer des TSV Eppstein bedeutet das Terminstress. Denn am Sonntag muss die erste Mannschaft des TSV noch in der Isenachhalle in der Rheinhessen-Pfalz-Liga gegen den TV Hechtsheim II um Punkte kämpfen. „Dann geht’s rüber in die Halle zum Aufbauen“, sagt Wegner.

„Nachsitzen“ wegen Corona

Die Partie war bereits für April 2020 angesetzt. Doch kurz vorher machte die Corona-Pandemie auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Doch der TSV, der bereits ein Nachwuchsländerspiel austragen durfte, blieb am Ball und wird nun für seine Ausdauer belohnt.

Gespielt wird auf zwei Feldern, die in der Halle aufgebaut werden. Die Zuschauer bekommen fünf Matches zu sehen: Dameneinzel, Herreneinzel, Damendoppel, Herrendoppel und Mixed. Rund 600 Karten sind laut Wegner bereits im Vorverkauf abgesetzt worden. Tickets an der Abendkasse kosten 18 Euro (ermäßigt 13). Das deutsche Team von Bundestrainer Detlef Poste wird angeführt von Miranda Wilson und Matthias Kicklitz. Schottland mit dem deutschen Coach Ingo Kindervater wird mit vier Damen erwartet, die 2021 mit dem Team Bronze bei der Europameisterschaft geholt haben.