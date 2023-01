Trotz widriger Witterungsbedingungen mit zu hohen Temperaturen läuft in der Vorbereitung auf den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding «weiterhin alles nach Plan». Eine Absage oder Verschiebungen seien derzeit nicht absehbar.

Ruhpolding (dpa) - „Nach Rücksprache mit dem Wettkampfleiter wird aktuell auch an den geplanten Strecken festgehalten“, teilte eine Sprecherin der Veranstaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die insgesamt sechs Rennen in der Chiemgau Arena sollen vom kommenden Mittwoch bis Sonntag „definitiv“ stattfinden. Dieses Bestreben bestätigte auch der Biathlon-Weltverband IBU der dpa am Rande des laufenden Weltcups in Slowenien.