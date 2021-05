Vor drei Jahren wurde bei der Präsentation eines Turnierkaders über viele Dinge diskutiert. Bei der Bekanntgabe der Akteure, die Deutschland bei der Europameisterschaft vertreten sollen, stehen die Spieler im Mittelpunkt – sowie ihr scheidender Trainer.

Abstandhalten war noch nicht angesagt, als sich am 16. Mai 2018 Funktionäre und Fans, Journalisten und Schaulustige zum Dortmunder Fußballmuseum begaben. An jenem Dienstag stellte Joachim Löw das bislang letzte Mal im großen Rahmen einen Turnierkader vor. Niemand ahnte, dass die WM im Desaster enden würde. Drinnen mussten die Verantwortlichen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erst Einschätzungen zu unglücklichen Bildern abgeben, die Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gemacht hatten. Der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel gab zwischendrin flugs noch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Bundestrainer bekannt. Löw lächelte selig.

Löw steht unweigerlich im Fokus

Rückblickend war der Termin vor drei Jahren völlig überladen. Nun, zur Nominierung von 26 Nationalspielern für die um ein Jahr verschobene EM, reicht am Mittwoch (12.30 Uhr) in Corona-Zeiten eine Videokonferenz. Alle Nationalspieler sind inzwischen sensibilisiert, dass fotografisch belegte Trikotübergaben mit Staatsoberhäuptern anderer Länder kurz vor Turnierstart keine gute Idee sind. Auch Löw hat keine Vereinnahmung durch einen Vorgesetzten zu befürchten, weil er nach Turnierende lieber aufhören möchte.

Der 61-Jährige steht bei seiner letzten Mission unweigerlich im Fokus. Kriegt er es hin, die Mannschaft noch einmal zusammenzuschweißen? Nach der Blamage im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien (1:2) vor zwei Monaten glauben nicht wenige, dass Deutschland wie bei der WM 2018 in der Gruppenphase scheitern könnte, obwohl sich bei einer EM mittlerweile vier der sechs besten Gruppendritten ins Achtelfinale mogeln. Aber es gibt nun einmal keine schwerere Vorrundengruppe als die der DFB-Auswahl mit Weltmeister Frankreich (Auftaktgegner am 15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Außenseiter Ungarn (23. Juni).

Müller und Hummels wohl zurück im Kader

Besser stellt sich die DFB-Auswahl darauf ein, alles von alleine regeln zu müssen, weil unklar ist, ob Zuschauer bei den Partien zugelassen sein werden. Direktor Oliver Bierhoff hat sich für das EM-Quartier auf dem Gelände des hauseigenen Ausrüsters in Herzogenaurach die Idee mit den Wohngemeinschaften einfallen lassen, die ans Campo Bahia an die WM 2014 in Brasilien erinnert. Wichtig wird sein, dass sich die Gruppe gut versteht.

Als ausgemachte Sache gilt, dass Spaßmacher Thomas Müller, 31, mit einzieht. Seine Begnadigung nach der Ausbootung vor zwei Jahren ist offenbar längst besprochen. Laut „Sport1“ kehrt auch Mats Hummels, 32, zurück, den der damals von Löw in München in einer Nacht-und-Nebel-Aktion überbrachte Rauswurf tief getroffen hatte. Doch Aufbauspiel, Abgeklärtheit und Erfahrung sprechen für den klugen Kopf, zumal der eigentlich mal als Abwehrchef gedachte Niklas Süle, 25, gerade erst am Wochenende nach langer Pause wieder sein erstes Spiel bestritten hat. Von einer EM-Form war der Verteidiger zuvor noch weiter entfernt als von seinem Idealgewicht.

Sind jugendliche Draufgänger dabei?

Ebenfalls um den Anschluss kämpft Leon Goretzka, 26, nach einem Muskelfaserriss. Zudem hat sich Toni Kroos, 31, als zehnter Profi von Real Madrid mit dem Corona-Virus infiziert und würde selbst bei einem milden Verlauf Teile des Trainingslagers im österreichischen Seefeld (28. Mai – 6. Juni) verpassen. Was verdeutlicht, dass die Erlaubnis für ein aufgeblähtes Aufgebot in Pandemie-Zeiten durchaus Sinn macht. Es erspart den Nationaltrainern einige Härtefälle, wenn auch nicht alle: Sehr wahrscheinlich haben Julian Brandt, 25, und Julian Draxler, 27, zu viel Vertrauen verspielt.

Drei Tage hat Löw mit seinem Trainerstab zuletzt in Berlin beraten, Daten und Eindrücke aus den Spielbeobachtungen ausgewertet. „Alles was möglich war, haben wir überprüft und nochmals analysiert“, ließ er am Rande des Pokalfinals wissen. Interessant wird sein, ob jugendliche Draufgänger wie Jamal Musiala und Florian Wirtz, beide 18, nominiert werden. Der formstarke Dortmunder Kapitän, Offensivmann Marco Reus, 31, verzichtet. Das hat er am Dienstagabend auf Instagram mitgeteilt.