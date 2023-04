Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es steht 369,5:369,5 nach Punkten. Und nur noch ein Rennen ist zu fahren – das am Sonntag in Abu Dhabi. Das Duell zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen ist an Spannung nicht zu überbieten. Viel zu sagen haben sich die harten Konkurrenten um den WM-Pokal nicht. Beide verfolgen lieber ihre Egotrips.

Gleichstand vor dem Finale, das ist die ultimative sportliche Zuspitzung. Eine Grand-Prix-Saison wie diese hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das Autodrom von Abu Dhabi, in dem mit Sebastian Vettel 2010