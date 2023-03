Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Verstappen? Leclerc? Russell? Formel-1-Boss Stefano Domenicali ist begeistert, wie viele talentierte Rennfahrer gerade in der Königsklasse fahren. Allein an der Verjüngungskur an der Spitze aber liegt es nicht, warum die Rennserie gerade so boomt.

Der Italiener setzt auch auf eine ziemlich fitte Senioren-Fahrgemeinschaft: Fernando Alonso (40), Lewis Hamilton (37), Sebastian Vettel (34) – zusammen 13 WM-Titel. „Die erfahrenen Piloten sind