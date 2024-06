Die EM beginnt nicht mit dem Spiel der deutschen Mannschaft am Freitagabend. Sie begann Stunden zuvor mit der Party der schottischen Fans in der Innenstadt von München.

Die zwei Menschen mit den roten Jacken sehen ein wenig verloren aus. Sie stehen am Rande des Marienplatzes und blicken auf das Schauspiel direkt vor ihnen. Gesänge sind zu hören, Fußbälle fliegen durch die Luft, die schon jetzt nach einer Mischung aus Bier, Zigaretten und Schweiß riecht. Man könnte denken, dass die „Rothemden“ versehentlich im Herzen der Münchner Innenstadt gelandet sind, aber das stimmt nicht. Die älteren Herrschaften tragen Kleider mit dem Logo der Nationalmannschaft der Schweiz, und sie wollen gucken, was die Tartan Army auf die Beine stellt. Als ein paar besonders auffällig gekleidete Anhänger der schottischen Nationalmannschaft vorbeilaufen, zückt die Schweizerin ihr Smartphone und sichert sich ein Erinnerungsfoto.

Seit Tagen, mehr noch, seit Wochen war darüber berichtet worden, dass 100.000 und vielleicht noch mehr Schotten nach München reisen würden, wo ihre Mannschaft am Freitagabend das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen den Gastgeber aus Deutschland bestreitet.

Mittags, rund acht Stunden vor dem Anpfiff in der Arena vor den Toren Münchens in der Arena in Fröttmaning, ist die Stadt bereits marineblau eingefärbt. Die schottischen Fans haben Wort gehalten und feiern eine große Party. Die beiden Fans aus der Schweiz sind gekommen, um sich das Spektakel aus nächster Nähe anzusehen.