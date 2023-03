Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorzeichen sind diesmal umgekehrt – nicht wie in den beiden vergangenen Derbys gegen den SV Waldhof, die der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern unter Trainer Marco Antwerpen bestritten hat.

Der FCK, der am Sonntag (14 Uhr) in Mannheim antritt, steht in der Tabelle knapp vor dem SVW. Im Februar 2021 zur Premiere Antwerpens als FCK-Coach waren die Lauterer in Mannheim klarer Außenseiter.