Bis zum 8. August 2021, dem Schlusstag der Olympischen Spiele in Japan, werden in 51 Disziplinen von 33 Sportarten 339 Medaillen in Gold, Silber und Bronze verliehen. Wie die Vergangenheit zeigt, ist es durchaus möglich, dass einige nicht vergeben werden oder zurückgegeben werden müssen, weil sie das Internationale Olympische Komitee (IOC) aberkannt hat.

Die folgende Aufstellung nennt alle Fälle außerhalb der vielen Verstöße gegen Dopingbestimmungen. Dazu nur so viel: Hier „führen“ die Leichtathletik und das Gewichtheben