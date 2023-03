Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Volker Finke am 1. Juli 1991 Trainer in Freiburg wurde, verkörperte der SC Zweitliga-Mittelmaß. Zwei Jahre später führte Finke den Klub in die Bundesliga. In 16 Jahren prägte Finke ein Ära, dreimal ist er mit dem SC auf- und abgestiegen. Am Freitag wird der Fußball-Pädagoge 75 Jahre alt.

Der legendäre Präsident Achim Stocker hatte Finke verpflichtet. Einen Nobody, der ihm aufgefallen war, als der Studienrat für Sport, Gemeinschaftskunde und Geschichte