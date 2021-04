Das Wetter hielt diesmal: Die jüngsten Mädels und Buben in den U15- und U17-Klassen bolzten am Donnerstagabend in der „Badewanne“, was das Zeug hielt. Sie waren echt froh, dass es mal wieder ein Bahnradrennen gab. Das war aber auch Katharina Albers – aus einem ganz anderen Grund.

Am 20. Juni war sie in ihrer Heimatstadt Hamburg am rechten Knie operiert worden. Der Außenmeniskus war gerissen, der Knorpel hatte auch was abbekommen. Die Landesmeisterschaften auf trockener Bahn in Dudenhofen sollten nicht mehr als eine Belastungsprobe sein. „Einfach mal gucken, ob das Knie hält. Es sind die ersten 500 Meter seit über einem halben Jahr“, erzählte „Kiki“ Albers (19). Das Knie hielt, aber „die Beine sind schön schwer, ich hatte drei Tage nur Krafttraining gemacht“, sagte sie. Die Zeit, irgendwas mit 37 Sekunden, war Nebensache. Sie weiß, dass sie viel schneller kann, aber sie will langsam aufbauen, auch wenn sie den ein oder anderen Wettkampf in Augsburg oder Cottbus gerne gemacht hätte.

Dass sie, die Vizeweltmeisterin im Teamsprint, bei der EM in Fiorenzuola nicht dabei ist, ach, „das macht nur ein bisschen traurig. Wer weiß, ob ich überhaupt mitgenommen worden wäre, die Konkurrenz ist ja richtig stark“, schätzte sie die Lage gut ein.

„Es gibt auch ein Leben nach dem Sport“

Für die Abiturientin, die vor zwei Jahren nach Kaiserslautern aufs Heinrich-Heine-Gymnasium kam, steht erst einmal die Gesundung im Vordergrund, denn „es gibt auch ein Leben nach dem Sport“. Albers war in der Frauenklasse ohne Konkurrenz, da die gleichaltrige Alessa Pröpster gerade bei der EM unterwegs.

Dafür gab es gleich einen ganzen Schwarm junger Nachwuchsrennfahrerinnen, die sich vor allem im RSC Linden tummeln und von denen viele auf die Eliteschule des Sports, aufs HHG in Kaiserslautern gehen, wo der Radsport eine erfolgreiche Schwerpunktsportart ist.

„Diese Entwicklung bei den Mädchen ist sehr vielversprechend“, gefällt Frank Ziegler, dem Landestrainer, der Aufschwung, der sich gerade auch bei der Straßen-DM am letzten Sonntag in Bruchsal mit Medaillen und guten Platzierungen zeigte. In diesem Alter wird noch nicht groß zwischen Bahn und Straße unterschieden. Ziegler begründet das: „Auch für die, die zur Straße tendieren, ist die Ausbildung auf der Bahn grundlegend wichtig. Sie lernen im Pulk fahren und zu sprinten, sie lernen das Steuern und sie lernen die Lücken zu finden.“

Luca Spiegel mit persönlicher Bestzeit

Luca Spiegel, Torben Osterheld und Henric Hackmann dagegen, die mit Albers, Pröpster und Timo Bichler im Bahnteam Rheinland-Pfalz fahren, haben sich bereits für die Bahn entschieden. Luca Spiegel (16) fuhr über 500 Meter in 32,7 Sekunden Bahnrekord und persönliche Bestzeit. „Die Zeit ist erstaunlich, sie wundert mich“, gestand er. „Wir stehen kurz vor Saisonende und viele Rennen waren ja nicht. Aber ich wollte noch mal einen raushauen, ich bin auch total motiviert“, sagte der Offenbacher, der im HHG in die MSS 11 geht.