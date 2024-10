Handfester Krach vor der Verleihung des Ballon d’Or am Montagabend in Paris: Weil am Nachmittag durchgesickert war, dass weder der favorisierte Brasilianer Vinícius Júnior noch sein ebenfalls als möglicher Gewinner gehandelter Real-Teamkollege Dani Carvajal die begehrte Trophäe würden entgegennehmen können, stornierte Real Madrid kurzfristig eine Reise von insgesamt 50 Personen zur Preisverleihung. Der Champions-League-Sieger sagte nicht nur den Flug ab, sondern strich auch eine fünfstündige Ballon-d’Or-Sondersendung, die im Klub-TV hätte laufen sollen.

Am Abend veröffentlichte Real Madrid eine Erklärung: „Es ist klar, dass beim Ballon d’Or Real Madrid nicht respektiert wird. Und Real Madrid wird nirgendwo hingehen, wo es nicht respektiert wird.“ Insgesamt waren sechs Madrilen – darunter Toni Kroos und Antonio Rüdiger – unter den Nominierten.

Rodri als Gewinner?

Am späten Nachmittag hatten sich Medienberichte gehäuft, wonach nicht der klar favorisierte Vinícius die Trophäe gewinnen würde. Als Begründung verlautete, der Brasilianer habe eines der Kriterien für die Wahl – Fair Play – nicht erfüllt. „Wenn die Vergabekriterien Vinícius nicht als Sieger benennen, sollten dieselben Kriterien Carvajal als Sieger benennen“, hieß es in Real Madrids Stellungnahme. Laut Medienberichten soll der Preis an Rodri (Manchester City) gehen, den Kapitän der spanischen Europameister-Mannschaft.

Die Macher des Ballon d’Or reagierten am Abend auf die Berichte, wonach der Sieger bereits feststehe und nicht Vinícius heiße: „Weder Spieler noch Klubs wissen, wer den Ballon d’Or gewonnen hat. Alle sitzen im selben Boot.“