Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus angestaubten Zimmern sollen Lernräume für die Jugend werden: Das Projekt „Anpfiff Jugendräume“ hilft Sportvereinen dabei, ihre Vereinsheime zu renovieren. Beim Förderprogramm sind auch vier Vereine aus der Pfalz dabei.

In so gut wie jedem Vereinsheim gibt es ihn: den Raum mit uralten Möbeln in Eiche rustikal, der seit Jahrzehnten keinen neuen Anstrich mehr gesehen hat. An der Tür hängt womöglich