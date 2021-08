„Es war ein Kraftakt“, gibt Sportchef Alain Blondel zu. „Wer hätte gedacht, dass wir das hinbekommen“. Es scheint aber reibungslos zu klappen, trotz vieler Hürden: In Karlsruhe wird am Freitag (18.35 Uhr) die World Indoor Tour der Leichtathleten eröffnet, eine Serie von Meetings in Lievin, Boston Madrid und Torun, wo auch die Hallen-EM (5.-7. März) stattfindet.

Dina Asher-Smith war als erste angekommen und im Ettlinger Hotel abgestiegen, viele andere folgten, sie kommen trotz der Corona-Pandemie aus fünf Kontinenten. Die 26 Jahre alte britische Sprinterin, dreifache Europameisterin von Berlin 2018 und 200-m-Weltmeisterin von Doha 2019, sagte, sie sei einfach glücklich über jede Startmöglichkeit. Sie trifft unter anderem auf Asha Philip und die Deutschen Tatjana Pinto, Rebekka Haase und Lisa Mayer und ist eines der Aushängeschilder des Meetings – neben den Stabhochspringern Piotr Lisek, Cole Walsh und Renaud Lavillenie, Kugelstoßerin Christina Schwanitz oder den Hürdensprintern Wilhem Belocian, Jarret Eaton und Pascal Martinot-Lagarde.

1500 Meter mit Weltmeisterin Beatrice Chepkoech

Aus deutscher Sicht ein Knüller sind die 1500 Meter. Das Feld wird angeführt von Beatrice Chepkoech aus Kenia, der Hindernis-Weltmeisterin, die auf Gesa Krause, Christina Hering, Katharina Trost, Caterina Cranz, Elena Burkard und vor allem Hanna Klein aus Edenkoben trifft. „Ich bin total dankbar, dass dieses Meeting auch in diesen schwierigen Zeiten stattfinden kann“, vertritt Gesa Krause wohl die Meinung aller Athletinnen (63 in Karlsruhe) und Athleten (58).

Es ist schon auch für die Leichtathletik gewöhnungsbedürftig: ein Meeting ohne Zuschauer. Die Fußballfans kennen das seit über einem halben Jahr. Im Falle des erstmals 1985 ausgetragenen Karlsruher Hallenfestes, das nach sechs Jahren wieder in die Europahalle zurückkehrt, ist es vor allem für die Fans aus der Pfalz ein harter Einschnitt ist. Sie sind wie alle anderen auf den Livestream auf swr.de angewiesen. Die Athleten indes werden die stets besondere Stimmung vermissen.

Das Pfalz-Quartett: Klein, Lobe, Holzdeppe, Zernikel

Vier Athleten aus der Pfalz gilt es besonders zu beachten: Neben Hanna Klein die Hürdlerin Ricarda Lobe aus Landau sowie die beiden Stabhochspringer Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken und Oleg Zernikel aus Landau. Er hat es also ins Starterfeld geschafft. „Super, weil es so wenige Wettkämpfe sein werden. Ich weiß, dass ich höher springen kann, dafür brauche ich jeden der wenigen Wettkämpfe. Ich will mich zeigen und aus der Halle, in der ich lange Zeit trainierte, mit gutem Gefühl nach Hause gehen“, sagte Zernikel. Seine Nervosität steige. Ricarda Lobe, die Hürdensprinterin der MTG Mannheim, die gegen Nadine Visser und Alina Talay laufen wird, sagte: „Ich konnte den Winter über ganz gut trainieren, bin sehr zufrieden. Wir haben an technischen Feinheiten gefeilt, die ich jetzt in der Wintersaison umsetzen möchte. Ich bin ziemlich dankbar, dass wir unter den strikten Vorgaben und Regelungen starten dürfen. Es ist mein erstes Rennen, am Sonntag starte ich in Düsseldorf.“