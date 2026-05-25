So nicht. Das Verhalten der Fans in den Kurven beim DFB-Pokal-Finale war unverhältnismäßig. Das hat dem Endspiel sehr geschadet.

Alles schön und gut. Wenn sich zwei Fangruppen, die in Abneigung vereint sind, zu so einer Aktion wie am Samstag im Berliner Olympia-Stadion verabreden, dann gibt es anscheinend Redebedarf. Nur: Die Feuerwerk-Aktion, diese Pyro-Show der Fans des FC Bayern und des VfB Stuttgart in ihren Kurven, war unangemessen, sie war unverhältnismäßig, und sie hat die Gesundheit vieler Zuschauer gefährdet. Wenn der Stadionsprecher auf die Sanitätsräume hinweisen muss, dann ist das Maß überschritten. Der Feiertag des deutschen Fußballs, was ja das DFB-Pokal-Finale in Berlin gemeinhin ist, war kein Festtag. Auch mit den Bannern und den unflätigen Fangesängen haben die zwei Lager über das Ziel hinausgeschossen. In unserer offenen Gesellschaft muss es eine andere Möglichkeit geben, über die nach Ansicht der Fans zu hohen Ticketpreise für das Finale und eine zu drastische Rechtsprechung bei Fanvergehen. Es bleiben Fragen: Wie kam denn das ganze Pyromaterial und die Banner ins Olympiastadion? Den Klubs drohen hohe Strafen.

Schlechte Außendarstellung

Für die Bundesliga, die im fernen Ausland um Präsenz ringt, war dieser Abend ein Desaster. Da ändert auch der Auftritt von Harry Kane nichts, der allen Ernstes gefragt wurde, ob er sein erstes Tor erzielt hatte, weil die Stuttgarter im Nebel den Überblick verloren.