Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Saison 2008/2009 bekam die Bundesliga einen Überraschungsmeister: den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft spielte sich nach der Winterpause in einen Rausch. Der strenge Trainer hat einen großen Anteil am Titel.

Am Ende der Hinserie 2008/2009 sprachen alle über: die TSG 1899 Hoffenheim. Der Dorfverein, der Aufsteiger aus dem Kraichgau, spielte im Übergangsdomizil Carl-Benz-Stadion in Mannheim begeisternden