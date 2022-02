Der VfL Wolfsburg hat sein „Endspiel für alle“ gewonnen. Das 4:1 gegen Greuther Fürth beendet eine quälend lange Negativserie und rettete vorerst auch den Job von Trainer Florian Kohfeldt.

Max Kruse und Kohfeldt grinsten sich nach dem Schlusspfiff erst einmal erleichtert an. Mit dem prominenten Neuzugang in der Startelf hat der VfL Wolfsburg seinen sportlichen Absturz gestoppt. Der Rückkehrer von Union Berlin und der dänische Zwölf-Millionen-Euro-Einkauf Jonas Wind fielen dabei zwar nicht großartig auf, doch dafür traf der erst 19 Jahre alte Belgier Aster Vranckx in der 7. und 49. Minute gleich zweimal. „Das fühlt sich sehr gut an, wir haben es verdient, kommentierte der doppelte Torschütze. „Wir hatten viele Chancen, und ich bin sehr glücklich.“

Sportchef Jörg Schmadtke hatte diese Partie zum „Endspiel für alle“ ausgerufen. Doch die große Hoffnung der Verantwortlichen war immer, dass dieses Spiel zum Wendepunkt einer bislang völlig verkorksten Saison wird und dem Club die Möglichkeit gibt, mit dem fachlich hochgeschätzten Kohfeldt weiterarbeiten zu können. Statt über den Trainer nachzudenken, bauten die Wolfsburger massiv den Kader um.

Der Plan, einen „neuen Geist“ in die Kabine zu bringen, ging am Sonntag auch auf. Denn diesmal nutzten die zuletzt so harmlosen Wolfsburger gleich ihre erste Torchance des Spiels und ließen sich auch durch den Ausgleich kurz vor der Pause nicht vollends verunsichern.