Bundesliga-Aufsteiger Bochum will den Klassenerhalt schaffen und setzt dabei auf eine kluge Personalpolitik. Die bislang verpflichteten Neuzugänge kamen ablösefrei oder auf Leihbasis. Einer, den der Klub gerne behalten hätte, hat den Pott allerdings verlassen.

Das erste Heimspiel hält schon vor dem Anstoß einen Leckerbissen für die Fans des VfL Bochum bereit. Wenn sie auf dem Weg ins Ruhrstadion Radio hören oder in der Kneipe ein Bier trinken und die Zweitligakonferenz sehen, werden sie mitbekommen, wie der FC Schalke sich beim SSV Jahn Regensburg schlägt. Die Nummer zwei im Pott, das ist jetzt der VfL, der seit Jahrzehnten die Nische zwischen den beiden Großen in Dortmund und Gelsenkirchen besetzt.

Nach elf Jahren wieder erstklassig

Sie haben es sich an der Castroper Straße ganz nett eingerichtet. Trainer Thomas Reis und Sebastian Schindzielorz, der für den Sport zuständige Geschäftsführer, arbeiten solide und ohne jegliche Aufregung, führten den VfL souverän nach elf Jahren Zweite Liga wieder in die höchste Klasse. Ilja Kaenzig, einst Lehrling bei Bayer Leverkusen unter Reiner Calmund, hält als zweiter Geschäftsführer der seit 2017 ausgegliederten Profiabteilung die Finanzen zusammen.

Die Summen sind, gerade im Vergleich zum Nachbarn in Dortmund, weiter sehr bescheiden. Aber selbst in der zweiten Sommertransferperiode während der Pandemie schaffte es der VfL, Neuzugänge anzulocken, die aufgrund ihrer Vita und potenziellen Leistungsstärke sinnvoll erscheinen.

Sinnvoll erscheinende Neuzugänge

So fanden in den vergangenen Tagen Konstantinos Stafylidis und Elvis Rexhbecaj den Weg nach Bochum. Der 28 Jahre alte Stafylidis wurde von der TSG Hoffenheim für ein Jahr ausgeliehen. Dort kam er zwar in den vergangenen beiden Spielzeiten kaum zum Einsatz, hatte aber zuvor beim FC Augsburg nachgewiesen, dass er als linker Verteidiger Bundesliganiveau hat. Rexhbecaj, 23 Jahre alt, weist ebenfalls Erfahrung in der höchsten Klasse aus. Auch er wurde ausgeliehen.

Christopher Antwi-Adjei kam vom SC Paderborn, er bringt Tempo als Flügelspieler mit. Eduard Löwen wechselte von Hertha BSC ins Ruhrgebiet. Er ist inzwischen nach seiner Teilnahme für die deutsche Auswahl an den Olympischen Spielen wieder ins Training zurückgekehrt.

Der VfL holte seine Neuzugänge schon – allesamt ablösefrei oder auf Leihbasis –, obwohl er sich noch von einigen Profis trennen will, vor allem um das Gehaltsbudget zu entlasten. Einer, den sie sehr gerne gehalten hätten, ist hingegen schon weg. Robert Zulj war mit 15 Treffern und 15 Vorlagen in der vergangenen Saison ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg. Der Österreicher wechselte in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Hoffnungsträger Takuma Asano

Die entstandene Lücke soll unter anderem der ehemalige japanische Nationalspieler Takuma Asano füllen, der von Partizan Belgrad kam und aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart und Hannover 96 in Deutschland bekannt ist. Beim Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen, wird aber auch wichtig sein, dass die Stützen der Aufsteigermannschaft nachweisen, dass sie es auch in der höchsten Liga sein können. Dazu gehören Torhüter Manuel Riemann und die beiden Innenverteidiger Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap. Leitsch ist 23 Jahre alt, Kotchap erst 19. Deutlich älter sind Anthony Losilla (35) und Robert Tesche (34), die in der vergangenen Saison in nahezu jedem Spiel zum Einsatz kamen und dabei überzeugten.

Das gilt auch für Simon Zoller, der in der Regel als Mittelstürmer in dem von Thomas Reis bevorzugten 4-2-3-1-System zum Einsatz kommt. Zoller schoss wie Zulj 15 Tore.

12.000 Fans zum Heimauftakt erwartet

Der Klassenerhalt in der Bundesliga wäre mehr wert als zehn Meisterschaften in der Zweiten Liga, sagte Anthony Losilla. Dies müsse den Fans vermittelt werden, um mit deren Hilfe das Ziel zu erreichen. Zum ersten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 werden nach aktuellem Stand 12.000 Fans im Ruhrstadion erwartet. Zuvor geht es zum Auftakt zum VfL Wolfsburg. Ein Leckerbissen ist das nicht.