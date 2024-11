Der VfL Bochum hinterlässt einen desolaten Eindruck. In der Verfassung hat das Team in der Bundesliga nichts zu suchen.

Es war eine faustdicke Überraschung Ende Mai: Nach einer 0:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf im ersten Relegationsspiel wendete der VfL Bochum im Rückspiel den Abstieg tatsächlich noch ab und hielt durch ein 6:5 im Elfmeterschießen die Klasse.

Die Euphorie vom Frühsommer ist längst verfolgen. Der VfL steckt schon wieder in Schwierigkeiten, sie sind schlimmer denn je. Trainer Peter Zeidler wurde schon entlassen. Nach neun Spieltagen hat die Mannschaft nur einen Punkt auf dem Konto, sie ist wieder die Schießbude der Liga. Der Auftritt in Frankfurt war so schwach, dass Spieler Gerrit Holtmann in der Pause (!) zum Fanblock lief und dort das Gespräch mit den Anhängern suchte. Interimstrainer Markus Feldhoff wirkte ratlos. Seine Kernaussage: „So kann es nicht weitergehen.“

Viele gute Spieler gingen

Aber verwundert die Talfahrt? Von Torhüter Manuel Riemann trennte sich der Klub freiwillig, der beste Spieler Kevin Stöger ging nach Mönchengladbach, mit Keven Schlotterbeck, Patrick Osterhage und Deutschland-Schreck Takuma Asano verließen weitere eminent wichtige Spieler den Verein. Dieter Hecking, sollte er der neue Trainer werden, übernimmt eine sehr schwere Aufgabe.

Holstein Kiel und der FC St. Pauli, die vermeintlich designierten Absteiger, gewannen am Samstag, der Druck hat weiter zugenommen. Auf Platz 16 rangiert die TSG 1899 Hoffenheim, die nach den internen Turbulenzen um Sportchef Alexander Rosen im Sommer nicht richtig von der Stelle kommt. Und wie stabil ist eigentlich Mainz 05?