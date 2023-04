Das 1:0 in Nürnberg und der Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal soll dem VfB einen Schub im Abstiegskampf geben. Sein Bundesliga-Debüt für Stuttgart gibt der neue Trainer in einem wegweisenden Kellerduell.

Mit dem mentalen Schub aus dem DFB-Pokal will der VfB Stuttgart auch im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Zeichen setzen. Schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) soll die Euphorie über den Halbfinal-Einzug dabei helfen, dass der Tabellenletzte im wegweisenden Kellerduell beim VfL Bochum wichtige Punkte holt – und seinem neuen Trainer Sebastian Hoeneß auch ein erfolgreiches Ligadebüt auf der VfB-Bank beschert.

„Das war ein perfekter Auftakt. Jetzt geht es darum, diese positive Stimmung mitzunehmen in die restliche Woche. Dieses Gefühl zu gewinnen, das muss uns guttun“, sagte Hoeneß nach dem verdienten 1:0 (0:0)-Sieg beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Viertelfinale am Mittwoch. Abwehrchef Waldemar Anton war da schon klar, dass die Partie beim sechs Punkte vor dem VfB stehenden Tabellen-14. VfL eine sportlich noch größere Bedeutung hat. „Wir freuen uns heute Abend über den Sieg, werden uns aber schnell auf das wichtige Spiel in Bochum fokussieren“, betonte der Verteidiger.

Labbadia-Nachfolger sendet Botschaften

Hoeneß hatte erst am Montag die Nachfolge von Bruno Labbadia angetreten. „Natürlich ging alles Schlag auf Schlag. Wichtig war es, die Mannschaft nicht mit Infos zu überladen, aber natürlich will ich Botschaften senden und nutze dafür die Gespräche“, resümierte der 40-Jährige die zurückliegenden 48 Stunden.

Der Stuttgarter Coach lobte in Nürnberg vor allem die geschlossene Teamleistung. „Ich habe eine Gruppe gesehen, die mitgelebt hat. Das muss der Spirit sein. Unsere Aufgabe muss sein, das ab morgen wieder einzufordern“, sagte Hoeneß. Besonders positiv empfand er, dass die Mannschaft auch nach Ballverlusten geschlossen nach hinten gesprintet sei. „Wir haben es geschafft, das Tor gemeinsam zu verteidigen.“

Endlich steht wieder die Null

Nachdem die Schwaben in der Bundesliga in den zurückliegenden fünf Partien jeweils mindestens ein Gegentor kassiert hatten, stand endlich wieder die Null. Diese „Kontrolle und Stabilität“, sei enorm wichtig gewesen, meinte Hoeneß. Doch auch wenn vor der Partie „Druck auf dem Kessel“ war und die Mannschaft dem Stand gehalten hatte, wie Torwart Fabian Bredlow erklärte, müsste den Stuttgartern auch klar sein, dass sie einem ähnlich schwachen Gegner wie den in der zweiten Liga abstiegsgefährdeten Nürnbergern im Kampf um den Bundesliga-Verbleib wohl nicht mehr begegnen werden.

Immerhin: Neben den mehr als 3,3 Millionen Euro, die der klamme Verein im Pokal-Halbfinale allein als Prämie erhält, zeigte zumindest die zweite Halbzeit, wie der VfB auch in der Liga nicht nur Tore verhindern, sondern Spiele wieder für sich entscheiden könnte - um damit in Bochum auch die Negativserie mit 23 Liga-Auswärtsspielen ohne Sieg zu beenden?

Joker Enzo Millot gelang das späte Siegtor in Nürnberg. Foto: dpa

Neben dem spät eingewechselten Schützen des Siegtores (83. Minute), Enzo Millot, zeigte besonders der nach einer guten Stunde gekommene Serhou Guirassy, dass Hoeneß mit dem von einer Verletzung genesenen Mittelstürmer einen Trumpf hat, auf den sein Vorgänger Labbadia lange verzichten musste. Während sich der Hesse wochenlang mit Verletzungssorgen plagen musste, stand Hoeneß in Nürnberg der gesamte Kader zur Verfügung. Das könnte im Abstiegskampf ein Schlüssel sein.