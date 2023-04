Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Reifenplatzer, zwei große Verlierer und zwei sensationelle Gewinner – der Große Preis von Aserbaidschan in Baku bietet Drama pur. Außer Überraschungssieger Sergio Pérez jubeln auch die beiden deutschen Fahrer.

Zweites Stadtrennen in Folge, zum zweiten Mal ist Sebastian Vettel in den Punkten, dieses Mal als Zweiter – so weit oben auf dem Podium stand er zum letzten Mal im Herbst 2019,