Hamburg (dpa) - Sebastian Vettel will noch einige Jahre in der Formel 1 aktiv sein. „Ich bin jetzt 33, mit 40 möchte ich nicht mehr fahren. Also alles so zwischen drei und sieben Jahren könnte realistisch sein“, sagte der Ferrari-Pilot der Wochenzeitung „Die Zeit“ in einem Interview.

Vettel muss Ferrari ohne den angestrebten WM-Titel nach sechs Jahren zum Ende dieser Saison verlassen und wechselt zu Aston Martin. „Dieses Jahr ist schwierig für mich. Ich spüre auch Selbstzweifel, weil ich, sagen wir es ruhig, noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen bin“, räumte der Wahl-Schweizer ein, der 2007 in der Formel 1 debütiert hatte. „Die Situation ist auch nicht die einfachste: das Verhältnis zwischen dem Team und mir, das ein wenig eingefroren ist - ja, es ist nicht mehr die große Liebesbeziehung. Trotzdem sind meine eigenen Erwartungen noch sehr hoch.“

