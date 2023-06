Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 112 Tagen Verspätung startet die Formel 1 in ihr 70. Jahr – am Wochenende im österreichischen Spielberg. Ohne Zuschauer, aber als erste Weltsportart mit internationalen Austragungsorten. Einiges wird in der „Formel Corona“ anders sein als gewohnt. Und welche Rolle spielt im Hintergrund Mick Schumacher? Viele Fragen, viele Antworten.

Sind noch alle fit?

Gute Frage, offene Frage. Die Fahrer sind bis auf ein paar Testrunden im Februar 31 Wochen lang nicht mehr im Renncockpit gesessen. Die Simulatoren in den Rennfabriken