Austin (dpa) - Ein Wettkampf ist ein Wettkampf - und den will ein Formel-1-Fahrer nun mal gewinnen.

Auch wenn es wie am Donnerstag im Fahrerlager der Rennstrecke in Austin für Sebastian Vettel und Mick Schumacher nur um eine Partie Jenga und das geschickte Herausziehen und Stapeln von Holzklötzen geht. Mit stoischer Ruhe operierten die beiden deutschen Rennfahrer in der Königsklasse die Klötze aus dem Stapel und ließen sich auch von der zunehmend drängenden Bitte nicht stören, doch bitte etwas schneller zu machen.

Schumacher hatte einen Folgetermin - und verlor dann tatsächlich als erster die Kontrolle in dem Geschicklichkeitsspiel.