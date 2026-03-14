Auftaktsieger George Russell wird von technischen Problemen in Shanghai eingebremst. Dafür glänzt sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli in der Qualifikation.

Shanghai (dpa) - Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli hat sich als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte eine Pole Position gesichert. Der Italiener raste am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von China im Alter von nur 19 Jahren und 201 Tagen zum ersten Mal in seiner Karriere auf Startplatz eins.

Damit verdrängte Antonelli den bisherigen Spitzenreiter Sebastian Vettel, der 2008 mit 21 Jahren und 73 Tagen für Toro Rosso in Monza sensationell die Pole geholt hatte. Vor knapp einem Jahr war Antonelli schon einmal auf Startplatz eins in der Formel 1 gefahren - allerdings nur für den Sprint in Miami. «Ich bin absolut happy», sagte Antonelli nun. «Gute Session, keine Fehler, ich freue mich auf morgen.»

Antonelli verwies Australien-Auftaktsieger und Teamkollege George Russell, der mit einigen technischen Problemen zu kämpfen hatte und am Ende erfolgreich Schadensbegrenzung betrieb, auf den zweiten Rang. Dritter wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Für den viermaligen Champion Max Verstappen reichte es im Red Bull nur zu Position acht. Nico Hülkenberg schloss die Startplatzjagd im Audi als Elfter ab.