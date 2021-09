Monza (dpa) - WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht von einer stärkeren Leistung von Red Bull im Tempo-Tempel von Monza aus als in den vergangenen Jahren.

Unklar ist ihm aber, ob es gegen den dort in der jüngeren Vergangenheit überlegenen Mercedes reicht. „Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen“, sagte der 23 Jahre alte Niederländer. Gewinnen konnte Verstappen in der Formel 1 bisher noch nicht im Königlichen Park rund 20 Kilometer entfernt von Mailand.

Er gehe auch nicht davon aus, dass die Kräfteverhältnisse an diesem Wochenende beim Großen Preis von Italien wie zuletzt bei seinem Heim-Triumph in Zandvoort seien. Dort hatte Verstappen mit seinem siebten Saisonerfolg Titelverteidiger Lewis Hamilton die WM-Führung wieder entrissen. Er führt mit drei Punkten Vorsprung auf den 36 Jahre alten Silberpfeil-Superstar. Weil es in Italien an diesem Samstag auch noch ein Sprintrennen gibt, sind im Maximalfall insgesamt 29 Punkte zu holen.