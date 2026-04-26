Jos Verstappen hat bei einem Unfall in Belgien Glück im Unglück. Bilder zeigen das zerstörte Auto. Was der erfahrene Fahrer zum Crash sagt.

Brüssel (dpa) - Jos Verstappen, Vater des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, hat einen schweren Rallye-Unfall mit Glück unbeschadet überstanden. Beim vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft kam der 54-jährige Niederländer in seinem Skoda Fabia RS Rally2 von der Strecke ab und überschlug sich nach einem harten Aufprall mit seinem Wagen, in dem auch Beifahrer Jasper Vermeulen saß. Bilder auf der Plattform X zeigen das völlig zerstörte Fahrzeug neben der Strecke.

Jos Verstappen fuhr zwischen 1994 und 2003 selbst in der Formel 1, hatte bei seinen über 100 Grand-Prix-Starts aber nicht annähernd so viel Erfolg wie sein Sohn. Max Verstappen gewann für Red Bull unter anderem viermal den WM-Titel und war zeitweise nicht zu schlagen. In der aktuellen Saison fährt er nach umfassenden Regeländerungen allerdings derzeit nur hinterher.

Vater Jos Verstappen gilt auch als erfahrener Rallye-Fahrer. Im vergangenen Jahr krönte er sich zum belgischen Meister. «Ich glaube, ich bin etwas zu schnell in die Kurve gefahren. Am Kurvenausgang drehte sich das Auto», sagte Verstappen zu dem Vorfall auf einer Schotterpiste: «Es war ein heftiger Unfall, aber er zeigt auch, dass wir in sicheren Autos sitzen.» Er sei vor allem froh, dass beide Männer heil aus dem Wagen steigen konnten.