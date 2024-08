Auf dieses Duell kann man in Zandvoort gespannt sein. Lando Norris startet direkt vor Max Verstappen in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Ist Verstappen neuerdings ruhiger geworden?

Zandvoort (dpa) - Max Verstappen hat keine neuen Entspannungstechniken für sich entdeckt. Auf die Frage eines Journalisten, ob er neuerdings ruhiger über den Teamfunk geworden sei, antwortete der dreimalige Formel-1-Weltmeister: «Ich mache in letzter Zeit viel Yoga und Meditation.» Verstappen schickte ein Lachen hinterher.

Der Red-Bull-Pilot hatte beim Grand Prix in Ungarn vor der Sommerpause lauthals über die Strategie seines Rennstalls geschimpft. «Ungarn war einfach ein sehr frustrierendes Wochenende, aber das muss nicht immer so sein», sagte Verstappen nun nach dem zweiten Startplatz für sein Heimspiel in Zandvoort. «Ich versuche so gut es geht, konkurrenzfähig zu sein. Ich weiß, dass das Team das auch tut, jeder Einzelne. Wir halten zusammen und versuchen, die Situation zu verbessern.»

Norris: «Ich bin nicht verzweifelt»

In das erste Rennen nach der Sommerpause startet indes Lando Norris von Rang eins. Der McLaren-Pilot liegt in der WM-Wertung 78 Punkte hinter Verstappen. Er muss sich vor allem bei seinen Starts verbessern, will er den Niederländer doch noch abfangen.

«Ich will gewinnen, aber ich bin nicht verzweifelt», antwortete Norris auf die entsprechende Frage eines Journalisten. «Ich arbeite hart daran, zu gewinnen. Wir alle tun das als Team.» Will er schon in diesem Jahr Weltmeister werden, dann muss Norris ganz sicher mehr Rennen gewinnen als nur diesen einen Grand Prix im Mai in Miami.