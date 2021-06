Das Reiterlager bei Melanie Bischoff ist bei Kindern schon Kult in der Pfalz – und wir verlosen einen kostenlosen Platz.

Melanie Bischoff ist eine der besten Springreiterinnen der Pfalz und auch in Rheinland-Pfalz. Sie ist bereits mehrfach erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften in Balve gestartet. Aber die 35-Jährige hat auch ein großes Herz für Kinder.

In ihrem Stall in Miesau bei Kaiserslautern bildet Melanie Reitschüler aus. Etwas ganz Besonderes, ja fast schon Kult in der Pfalz, sind ihre Reiterlager im Sommer. Die haben sich längst rumgesprochen.

Die „Großen“, also Kinder und Jugendliche über zehn Jahre, können fünf Tage lang täglich reiten, lernen ganz viel über Pferde und – das ist der Knüller – schlafen nach einem abendlichen Lagerfeuer auch im Heustall.

Für dieses Lager (mit Verpflegung und Versicherung) vom 26. bis 30. Juli verlost die RHEINPFALZ einen kostenlosen Platz. Wer den gewinnen möchte, sollte uns bis Montag, 15 Uhr, eine E-Mail mit seiner Anschrift und Telefonnummer an diese Mail-Adresse schicken: sport-gewinnspiel@rheinpfalz.de

Ganz wichtig: Bitte vorher die Eltern um Erlaubnis fragen und schreibt euer Alter dazu! Übrigens: Für die „Kleinen“ von fünf bis zehn Jahren gibt’s ein Bambini-Reiterlager (ohne Übernachtung) vom 19. bis 21. Juli. Neu ist in diesem Jahr noch ein kurzes Lager vom 16. bis 18. August – für Kinder bis zehn ohne, für Kinder ab zehn mit Übernachtung möglich.

Anmeldungen und Infos

www.melanie-bischoff.de

E-Mail: info@melanie-bischoff.de