Lindsey Vonn hat eine lange Reha vor sich - und nun erwischt es auch ein Familienmitglied. Wie die einstige «Speed-Queen» verrät, hat sich ihre Schwester verletzt.

München (dpa) - Nach ihrer schweren Knie- und Schienbeinverletzung erhält Lindsey Vonn in der Reha ungewollte, familiäre Gesellschaft. Bei Instagram zeigte die 41-Jährige einen kurzen Videoclip, wie ihre Schwester Karin mit geschientem Knie und auf Krücken in den Kraftraum kommt. Sie riss sich demnach das vordere Kreuzband. «Willkommen im Vonn Reha-Zentrum», schrieb die Ski-Legende und stellte dazu ein vor Lachen weinendes Emoji.

Die Schwester wiederum postete auf ihrem Account ein Video, wie Lindsey Vonn ihr das Knie massiert. «Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin», schrieb Karin Kildow dazu. Sie hatte ihre Schwester oft zu Rennen begleitet und war auch bei den Winterspielen in Cortina vor Ort, als Vonn in der Abfahrt stürzte und sich die verhängnisvolle Verletzung zuzog.

Begleitet ihre berühmte Schwester Lindsey Vonn oft zu Skirennen wie hier 2019 bei der WM: Karin Kildow (rechts). Foto: Michael Kappeler/dpa

Mit Elektro-Dreirad das erste mal wieder draußen

Inzwischen ist die einstige «Speed-Queen» wieder bei sich zu Hause in den USA und mitten in der Reha. Ob sie je wieder Skirennen bestreitet, darüber wollte sie zuletzt nicht spekulieren. Am Donnerstag postete sie einen Clip, der sie in einem Park auf einem Elektro-Dreirad zeigt, ihren Hund an der Leine. «Das erste Mal draußen seit mehr als einem Monat», schrieb Vonn dazu.