FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem trauert um seinen Sohn Saif Mohammed Ben Sulayem. Wie der Motorsport-Weltverband auf Anfrage bestätigte, kam Saif Mohammed Ben Sulayem bei einem Autounfall ums Leben.

Berlin (dpa) - Nach Medienberichten ereignete sich der Unfall am Dienstag in Dubai. Der FIA-Präsident habe um Rücksichtnahme auf die Privatsphäre gebeten, deswegen werde es nach Angaben eines Sprechers des Weltverbandes keine weiteren Kommentare zu dem Vorfall geben.

Saif Ben Sulayem war wie sein Vater Mohammed, der bis 1995 in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC antrat, im Rennsport aktiv. In der Saison 2016/17 startete er bei acht Rennen in der Formel 4 UAE. Mohammed Ben Sulayem hatte im Dezember 2021 die Präsidentschaft der FIA von Jean Todt übernommen.