Regionalliga-Abstiegskampf am Wochenende und unter der Woche Pokalfinale gegen den FCK. Die A-Jugend von Viktoria Herxheim durchlebt wilde Wochen.

Es ist wohl das bisher größte Spiel schlechthin für nahezu jeden einzelnen Spieler der A-Junioren von Viktoria Herxheim. Die U19 steht am Mittwochabend auf neutralem Boden in Deidesheim (19 Uhr) im Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Der Gegner? Ausgerechnet die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern aus der Bundesliga. „ Kaiserslautern ist natürlich der Favorit“, erklärt Viktoria-Trainer Murat Genc – nur um direkt hinterherzuschieben: „Aber im Finale ist das egal.“

Die Herxheimer stecken derzeit mitten im Regionalliga-Abstiegskampf. Kommt so ein Finale unter der Woche mit Doppelbelastung nicht zur Unzeit? „Die Jungs haben sich das verdient“, lässt Genc diese Diskussion nicht zu. „Wir haben gesagt, wenn wir schon im Halbfinale sind, dann wollen wir ins Finale. Die Doppelbelastung ist kein Thema gewesen.“

Busse aus Herxheim: Unterstützung im Pokalfinale

Die Euphorie im Herxheimer Umfeld ist trotz angespannter Liga-Situation groß. Erstmals steht eine Südpfälzer A-Jugend im Verbandspokalendspiel. Für den Trip nach Deidesheim wurden Busse angemietet. Bereits zum 2:1-Halbfinalsieg gegen den FK Pirmasens enterten über 400 Zuschauer den Krönungsbusch in Herxheim.

Im Viertelfinale zwang die Viktoria-Jugend die Junioren von Mainz 05 in die Verlängerung. Dann wurde die Partie wegen einer schweren Verletzung eines Mainzer Spielers abgebrochen. Mainz verzichtete auf eine Neuauflage. Doch in beiden Partien wurde auch klar: Die Viktoria kann es mit den vermeintlich größeren Teams aufnehmen. Genc kommt die kleinere Rolle ganz recht: „Vielleicht werden uns die Lauterer auch nicht ganz ernst nehmen.“