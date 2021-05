Am 29. Mai soll der große Finaltag der Amateure stattfinden, bei dem die Landespokal-Sieger ermittelt werden. Nicht dabei wird in diesem Jahr der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) sein. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit den noch im Wettbewerb befindlichen Mannschaften. Eigentlich steht hier noch das Viertelfinale aus: SC Weselberg gegen TSV Gau-Odernheim, SV Morlautern gegen SV Gonsenheim, SC Idar-Oberstein gegen Hassia Bingen und SV Hermersberg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Bis 30. Juni Zeit

Die aktuelle Verfügungslage lasse mindestens bis 23. Mai kein Mannschaftstraining für Amateurteams zu – was bis auf den FCK alle im Pokal noch vertretenen Klubs betrifft. So müssten zwischen 24. und 28. Mai die Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen gespielt werden. Bei der Konferenz sei mit allen acht Vereinen einvernehmlich „festgestellt“ worden, dass eine Austragung des Endspiels „auf Grund der derzeitigen Situation nicht möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Dieser hat unabhängig des Finaltags bis 30. Juni Zeit, einen Pokalsieger und damit auch Teilnehmer an der ersten DFB-Pokalrunde zu ermitteln. Das „wird zum jetzigen Zeitpunkt offengehalten. Für den Fall, dass trotz aller Bemühungen eine sportliche Ermittlung des Siegers im Bitburger-Verbandspokal nicht möglich sein wird, haben sich die acht Vereine darauf verständigt, in weiteren Gesprächen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten“, berichtet der SWFV. Auch Geschäftsführer Michael Monath hatte jüngst betont, dass es dem Verband am liebsten wäre, wenn der Wettbewerb auf einem rein sportlichen Weg beendet werden könnte.