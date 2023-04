Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein aufopferungsvoll kämpfender Verbandsligist SV Morlautern macht dem enttäuschenden Drittligisten 1. FC Kaiserslautern im Verbandspokal-Halbfinale das Leben schwer. Am Ende setzt der Favorit sich knapp durch.

Verkehrte Welt am Samstag um 17.48 Uhr auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion: Die Morlauterer Familien, die dabei sein durften, erhoben sich von den verblassten Sitzschalen, applaudierten den Männern in