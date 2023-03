Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Uwe Seeler ist ein Nationalheld. Am Freitag wird der Hamburger, der nur für seinen HSV und die Nationalelf stürmte, 85 Jahre alt.

„Uwe, das Wunder“, stand in Sepp Herbergers legendärem Notizbuch. Uwe Seeler war noch keine 18 Jahre alt, als er am 16. Oktober 1954 in Hannover sein Debüt in der Nationalmannschaft