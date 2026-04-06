Die Aufregung um das Aus von Uwe Gensheimer als Sportchef der Rhein-Neckar Löwen ist an der Mannschaft anscheinend nicht spurlos vorüber gegangen.

Am Ostersonntag verlor das Team die Bundesliga-Partie beim HC Erlangen nach einer fahrigen Leistung mit 27:29.

Es war der erste Auftritt der Mannschaft, seit am Karfreitag bekannt wurde, dass die Vereinslegende nach internen Differenzen künftig andere Aufgabe wahrnimmt. Der 39-Jährige kümmert sich nun um den Aufbau eines Scouting-Netzwerks sowie die Internationalisierung des Klubs.

Nach passabler erster Halbzeit enttäuschten die Löwen nach der Pause, sie mussten einen 0:5-Lauf hinnehmen und verloren die Kontrolle über das Spiel. Die Niederlage ist deshalb ärgerlich, denn mit einem Sieg hätte die Mannschaft bis auf zwei Punkte auf den TBV Lemgo Lippe heranrücken können. Lemgo verlor gegen Melsungen und hat als Tabellensechster weiter vier Punkte Vorsprung vor den Löwen. Tabellenplatz sechs berechtigt zur Teilnahme an der European League.

Groetzki hadert

„Wir haben schon noch Hoffnung, dass wir das auch aus eigener Kraft da noch hinschaffen können. Aber wenn man so spielt wie heute, dann hat man in Europa auch nichts verloren nächstes Jahr“, betonte Kapitän Patrick Groetzki. Er erzählte: „ Uwe hat sich vor die Mannschaft gestellt und das auch selbst noch einmal erklärt. Das hat, finde ich, schon einen großen Eindruck gemacht – von einer großen Persönlichkeit, sich in keiner leichten Situation vor die Mannschaft zu stellen, um sich dann aus seiner Sicht noch einmal zu erklären.“ Was er von der Degradierung halte, wollte Groetzki als Spieler nicht kommentieren.

Ziel gleich, Weg unterschiedlich

Trainer Maik Machulla erklärte, man habe in vielen Gesprächen gemerkt, „dass wir zwar das gleiche Ziel verfolgen, der Weg dorthin aber möglicherweise sehr unterschiedlich ist.“ Geschäftsführer Holger Bachert: „Was nicht gepasst hat, ist, dass wir drei den Weg, wie wir uns richtig aufstellen für die Zukunft, anders sehen.“