Zhangjiakou (dpa) - Die Ski-Kunstspringer aus den USA haben die Olympia-Premiere des Mixed-Teamevents in der Sprung-Disziplin gewonnen.

Das Trio Ashley Caldwell, Christopher Lillis und Justin Schoenefeld siegte vor den Teams aus China und Kanada. Ein Patzer bei der Landung von Jia Zongyang, der auf akrobatische Art und Weise aber immerhin noch einen womöglich schweren Sturz verhindern konnte, kostete die Gastgeber vermutlich den Sieg. Insgesamt sechs Nationen waren am Start, die besten vier erreichten den zweiten Finaldurchgang. Ein deutsches Team war nicht dabei.

In dieser Disziplin springen die Athletinnen und Athleten über eine steile Schanze fast senkrecht nach oben in die Luft und zeigen spektakuläre Kombinationen aus Saltos, Drehungen und Grätschen. Die Medaillen im Einzel der Damen werden am kommenden Montag, die bei den Herren am Mittwoch vergeben.