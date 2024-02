Jung-Star Jordan Stolz aus den USA hat bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer erneut das Titel-Triple perfekt gemacht.

Calgary (dpa) - Der erst 19 Jahre alte Ausnahmeläufer gewann im kanadischen Calgary nach den 500 Metern und 1000 Metern wie im Vorjahr in Heerenveen (Niederlande) auch Gold über 1500 Meter. In 1:41,44 Minuten deklassierte Stolz die Konkurrenz. Zweiter wurde 1500-Meter-Weltrekordler und -Olympiasieger Kjeld Nuis aus den Niederlanden in 1:42,66 Minuten vor dem zeitgleichen Norweger Peder Kongshaug.

In der letzten Entscheidung der Titelkämpfe schlugen sich die deutschen Eisschnellläufer achtbar. Hendrik Dombek aus München wurde in 1:44,28 Minuten Zehnter unmittelbar vor Stefan Emele aus Erfurt, für den als Elfter 1:44,41 Minuten gestoppt wurden. Beide hatten zum Auftakt der WM zusammen mit dem Erfurter Moritz Klein bereits Rang sieben im Teamsprint erkämpft.