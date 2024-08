Nach den US Open in New York wird Jule Niemeier die Nummer eins im deutschen Frauentennis sein. Die Dortmunderin strebt nach einer Achterbahnfahrt wieder nach oben.

Als Jule Niemeier vor zwei Jahren Wimbledon als stolze Viertelfinalistin verließ, hätte man kaum gedacht, dass ein Drittrundeneinzug bei den US Open 2024 als Überraschung gelten würde. Niemeier