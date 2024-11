An Rennfahren ist nicht zu denken. Regen flutet die Strecke in São Paulo. Die K.o.-Ausscheidung kann nicht stattfinden. Am Sonntag soll es ebenfalls regnen.

São Paulo (dpa) - Die Formel-1-Qualifikation in São Paulo ist wegen eines schweren und anhaltender Regenfälle abgesagt worden. Die K.o.-Ausscheidung wurde mehrmals verschoben, um 16.45 Uhr Ortszeit - 20.45 Uhr MEZ kam die Entscheidung der Rennleitung, dass gar nicht mehr am Samstag gefahren werden konnte. Geplant war der Start für 15.00 Uhr Ortszeit gewesen. Der Plan sei nun, Sonntagmorgen zu fahren, bestätigte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Nicht mal eine Stunde vorher hatte das Unwetter mit Blitz und Donner begonnen. Die Wetterprognosen für den Renntag verheißen aber auch nichts Gutes, der Große Preis von Brasilien ist für 18.00 Uhr MEZ/Sky angesetzt.

Das Sprintrennen am Samstag ein paar Stunden vor der geplanten Qualifikation war problemlos und noch im Trockenen über die Bühne gegangen, WM-Verfolger Lando Norris hatte vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gewonnen. Max Verstappen belegte im Red Bull nach einer nachträglichen Fünf-Sekundenstrafe den vierten Platz auch noch hinter Charles Leclerc im Ferrari. Im Klassement büßte er drei Punkte ein und führt nun noch mit 44 vor Norris.

Bernd Mayländer testet immer wieder die nasse Strecke. Foto: Andre Penner/dpa