Novak Djokovic verpasst seinen achten Wimbledon-Triumph und den erhofften 25. Grand-Slam-Titel. 2025 will er wieder nach Wimbledon kommen.

London (dpa) - Nach der deutlichen Niederlage im Wimbledon-Finale nimmt der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic die Olympischen Spiele in Paris und die US Open als nächste Ziele in den Blick. «Ich habe immer noch die Absicht, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und hoffentlich eine Chance, für mein Land um eine Medaille zu kämpfen», sagte der 37-Jährige nach dem 2:6, 2:6, 6:7 (4:7) gegen Carlos Alcaraz.

«Warten wir ab, wie ich mich körperlich und geistig fühlen werde», sagte Djokovic. Er hoffe, er könne bei diesen beiden Turnieren sein bestes Tennis zeigen. Um Alcaraz (21) oder den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (22) in den wichtigsten Matches besiegen zu können, müsse er «viel besser» spielen als im Wimbledon-Endspiel.

Djokovic noch ohne Turniersieg 2024

Die Olympischen Spiele in Paris beginnen am 26. Juli. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier geht der olympische Tennis-Wettbewerb im Stade Roland Garros auf Sand los. Die olympische Goldmedaille fehlt Djokovic noch in seiner Titelsammlung. Bisher gewann er nur 2008 die Bronzemedaille. Die US Open in New York als letztes Grand-Slam-Turnier der Saison beginnen Ende August. In dieser Saison wartet Djokovic noch auf seinen ersten Turniersieg.

Er werde immer noch weitermachen, sagte Djokovic. Er setze sich «keine Grenzen», was seine Karriere angehe: «Ich möchte so lange weitermachen und spielen, wie ich das Gefühl habe, auf diesem hohen Niveau spielen zu können.»

In seinem zehnten Wimbledon-Finale hatte Djokovic zuvor seinen achten Triumph bei dem Rasenklassiker in London verpasst. Im Endspiel gegen Alcaraz war der Weltranglisten-Zweite in den ersten beiden Sätzen deutlich unterlegen und verpasste es auch, mit dem 25. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier Tennis-Geschichte zu schreiben und Margaret Court hinter sich zu lassen. Die Australierin hatte 24 Grand-Slam-Titel gewonnen. Djokovic war nur wenige Wochen nach einem Eingriff am Knie in Wimbledon angetreten.