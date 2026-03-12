Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (39) aus Kaiserslautern hat ein neues Ehrenamt übernommen: Sie ist jetzt Vorsitzende der Deutschen Olympischen Akademie (DOA).

Wie sind Sie zu diesem Ehrenamt gekommen?

Das ergab sich aus meiner Funktion als Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) und meiner olympischen Vergangenheit. Nachdem Gudrun Doll-Tepper aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war, war die Vorsitzendenposition über mehrere Monate nicht besetzt. Gerade deshalb war es wichtig, die DOA eng an den DOSB anzubinden und ihr Kontinuität zu geben. Ich wurde gefragt, ob ich Verantwortung übernehmen würde, und für mich war schnell klar, dass ich mithelfen möchte, dass die Akademie ihren Weg fortsetzen kann.

Was wartet da jetzt an Aufgaben?

Die DOA steckt derzeit in einem Veränderungsprozess. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll, deshalb brauchte es neben vielem anderen auch eine klare inhaltliche Fokussierung. Den Weggang des bisherigen Direktors haben wir als Chance genutzt, uns neu aufzustellen und das Profil der Akademie zu schärfen. Dafür haben wir uns bewusst Zeit genommen und auf Grundlage der beschlossenen Neuausrichtung die neue Direktorenstelle ausgeschrieben. Alle Vorstandsmitglieder haben sich hier mit großem Einsatz eingebracht. Mein besonderer Dank gilt vor allem Wiebke Arndt, die die Direktion in der Übergangszeit interimsmäßig übernommen hat. Nun freuen wir uns darauf, die nächsten Schritte zu gehen: Wir werden die Direktorenstelle neu besetzen – zunächst als befristete 50-Prozent-Stelle – und eine Referentenstelle neu vergeben.

Schafft die DOA den Weg aus der Krise und welche Baustellen gibt es da noch?

Wir haben uns bewusst entschieden, bestimmte Programme, wie Studienreisen, vorerst auszusetzen und unsere Ressourcen auf die Formate zu konzentrieren, mit denen wir aktuell am meisten Wirkung entfalten können. Zum Beispiel den Olympic Day, mit dem wir viele Kinder und Jugendliche erreichen. Den wollen wir ausbauen. Künftig soll er nicht nur zentral stattfinden, sondern über die Länder und unsere Mitgliedsorganisationen stärker an Schulen und vielleicht auch in Kindergärten und Vereine getragen werden. Das ist für uns auch mit Blick auf eine mögliche Bewerbung um olympische oder paralympische Spiele in Deutschland ein wichtiges Signal. Als Deutsche Olympische Akademie haben wir die Aufgabe, olympische Werte in die Gesellschaft zu tragen. Deshalb arbeiten wir auch an neuen Unterrichtsmaterialien für Schulen und Vereine. Unser Ziel ist, dass diese Themen nicht nur digital zum Download bereitstehen, sondern perspektivisch auch fest in Schulbüchern und damit im Unterricht verankert werden. Wenn olympische Bildung künftig selbstverständlich in Geschichte, Sozialkunde oder Sport behandelt würde, wäre das ein Erfolg. Auch das etablierte Biebricher Schlossgespräch wollen wir weiterentwickeln. Und internationale Austauschreisen bleiben für uns ein langfristiges Ziel. Aber im Moment geht es zuerst darum, uns inhaltlich neu auszurichten und aufzustellen, die finanzielle Grundlage der DOA zu sichern und neue Mittel zu akquirieren.

Wie optimistisch sind Sie, dass das klappt?

Ich bin sehr optimistisch. Gerade mit einer Olympiabewerbung Deutschlands sehe ich für die DOA eine große Chance, im Bereich Bildung noch stärker wirksam zu werden. Unser Auftrag ist ja, olympische Werte zu vermitteln und in die Gesellschaft zu tragen. Natürlich habe ich auch einen Traum: Wenn olympische Spiele tatsächlich wieder nach Deutschland kämen, wäre das auch für die DOA eine große Chance zu wachsen. Dann könnten wir viele neue Projekte entwickeln und unsere Bildungsarbeit noch viel breiter aufstellen. Das wäre ein enormer Gewinn.