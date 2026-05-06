Felix Lohkemper war ein Garant für den frühzeitigen Klassenerhalt des SV Waldhof Mannheim. Jetzt ist er aus dem Team verbannt worden.

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seinen Topscorer Felix Lohkemper bis Saisonende suspendiert. „Felix Lohkemper hat den Verein darüber informiert, dass er im Sommer zum SV Sandhausen wechseln möchte. Vor diesem Hintergrund haben beide Seiten entschieden, für die verbleibenden Spiele der laufenden Saison getrennte Wege zu gehen“, teilten die Mannheimer am Mittwochabend mit.

Es ist eine überraschende Entwicklung: Der 31-Jährige ist mit 16 Saisontoren ein wichtiger Faktor für den frühzeitigen Klassenerhalt des SV Waldhof gewesen, in Sandhausen spielt der Bruchsaler künftig jedoch nur noch in der Regionalliga. „Wir respektieren Felix’ Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Für uns steht in der aktuellen Saisonphase der mannschaftliche Zusammenhalt im Fokus. Daher haben wir uns darauf verständigt, die Situation frühzeitig zu klären“, sagte Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber. Gerüchten aus dem Vereinsumfeld zufolge soll das Verhältnis von Lohkemper zur sportlichen Leitung um Trainer Luc Holtz und Sportchef Zuber zuletzt zunehmend belastet gewesen sein. Nach Kennedy Okpala, der im Januar zu Zweitligist SC Paderborn, verlieren die Mannheimer damit ihren zweiten Eckpfeiler im Sturm. Routinier Terrence Boyd hat sein zuvor angekündigtes Karriereende um ein Jahr aufgeschoben und wird auch in der kommenden Saison für den Waldhof auflaufen.