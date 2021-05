Viele Menschen haben Monatstickets für den Nahverkehr, nutzen sie aber derzeit kaum. Andere zahlen Kinderkrippenbeiträge, lassen die Kinder aber zu Hause. Haben sie Anspruch auf Beitragsrückzahlungen? Gute Frage. Sie treibt auch die Vorstände in den Sportvereinen um. Zum Glück können die Klubs auf einen Ratgeber zurückgreifen.

Der TV Bad Dürkheim ist ein lebendiger Mehrspartenverein mit einer hohen Mitgliederfluktuation. Jährlich treten rund 200 Menschen ein oder aus, in Coronazeiten mehr aus als ein. Aushängeschild des Turnvereins in der ganzen Stadt ist das Mutter-Kind-Turnen, das zurzeit aber abgehängt ist. Verständlich, denn der Sportbetrieb steht aufgrund der Corona-Bekämpfungsverordnung still. Leider. „Und da wollen wir wirklich die beschlossene Erhöhung der Mitgliederbeiträge zum Jahresbeginn 2021 umsetzen?“ Diese Frage stellte sich im Herbst der Turnrat um Christian Hennicke.

Eigentlich kann jeder Verein jeden Cent brauchen

Sein Vorschlag: Die Erhöhung verschieben. Denn dem Turnrat ist sehr wohl bewusst, dass der Verein derzeit für das Geld wenig bis nichts bietet. Andererseits: Der 1500-Mitglieder-Verein kann jeden Cent gebrauchen, sozusagen auf die hohe Kante legen, denn die Unterhaltskosten für die vereinseigenen Halle sind hoch und Reparaturen fallen auch mal an.

Christian Hennicke holte sich beim Sportbund Pfalz, der Dachorganisation des pfälzischen Sports in Kaiserslautern, Rat. Geschäftsführer Martin Schwarzweller sagte: „Nein, eine Verschiebung geht nicht, denn die Beitragserhöhung war ein Beschluss der Mitglieder.“ So ist das in über 90 Prozent der Vereinssatzungen geregelt: Was Mitglieder beschließen, ist bindend. Jeden einzelnen zu fragen, etwa schriftlich, oder eine Online-Mitgliederversammlung einzuberufen, das war dem TV Bad Dürkheim zu aufwändig. Hennicke: „Wir setzen nun auf die Solidarität der Mitglieder. Wir machen uns aktuell auch keine großen Sorgen. Wenn im späten Frühjahr oder im Sommer der Betrieb hoffentlich anläuft, kommen die Leute auch wieder.“

Zuschuss nur bei Mindestmitgliedsbeitrag

Beim Sportbund gingen und gehen in der Pandemie viele Anfragen ein.

Entweder machten einzelne Mitglieder bei ihren Klubvorständen Druck, oder aber die Verantwortlichen überlegten sich, ob sie einem drohenden endgültigen Austritt mit einem Nachlass zuvorkommen können. „Es empfiehlt sich eine Anfrage bei uns“, sagt Sportbund-Geschäftsführer Martin Schwarzweller, „wir stimmen jeden Einzelfall ab“. Er weiß um den ein oder anderen Haken in dieser heiklen Thematik und gibt einen wichtigen Hinweis: Wer den gesetzlichen Mindestmitgliedsbeitrag von derzeit sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder und Jugendliche nicht monatlich einzieht, bekommt keinen Zuschuss, etwa für Baumaßnahmen oder Übungsleiterinnen und -leiter. Die Zuschusshöhe richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Landesmitteln.

Der Verein ist keine Sparkasse

Die Misere zum Vorteil des Vereins nutzen – das will Peter Kalmes aus Clausen nicht. Der Vorsitzende des Pfälzer Skiclubs Kaiserslautern (280 Mitglieder) erklärt: „Wir organisieren kostenneutral Skifahrten und fahren mit bis zu 1200 Leuten jährlich in Skigebiete. Das geht gerade nicht. Wir können unseren Mitgliedern nichts bieten, wollen uns an ihren Beiträgen aber auch nicht bereichern. Was tun?“ Auch er kontaktierte den Sportbund. Ergebnis: Der Skiclub wird auf die Beiträge nicht verzichten, weil er die Zuschüsse für Jugendarbeit und Skilehrerausbildung braucht. Kalmes: „Wir legen das Geld auf ein Zweckkonto und geben, wenn es wieder weitergeht, den Mitgliedern einen Rabatt auf die Fahrten.“ Das Ganze wird er mit dem Steuerberater abklären. Klar ist auch: Der Sportverein ist keine Sparkasse.

Auch der Badmintonverein Kaiserslautern mit 270 Mitgliedern hatte die Idee, den Mitgliedern entgegenzukommen. „Wir haben kein Eigentum, keine Ausgaben, können unseren Mitgliedern aber auch kein Angebot machen, warum sollen wir sie finanziell belasten“, erläutert Vereinschef Markus Koch. Es habe vereinzelt Anfragen auf Erstattung gegeben, aber nur zwei Austritte. „Mir wurde vom Sportbund abgeraten, die Beiträge auszusetzen oder zu verringern, und wir halten uns daran.“

„Hilf dir erst mal selbst“

Martin Schwarzweller erläutert das Subsidiaritätsprinzip, wonach die ideelle und materielle Förderung durch den Staat erst einsetzt, wenn die eigenen Kräfte des Sports nicht ausreichen. „Hilf dir erst mal selbst, dann hilft dir die Gemeinschaft“, umschreibt Schwarzweller das Signal an die Politik: „Wer von sich aus verzichtet, weil er glaubt, genug Geld zu haben, gibt kein gutes Signal.“ Er rät, den Beitrag nicht zu mindern, sondern empfiehlt ein Schreiben nach dem Motto: Danke, liebes Mitglied, dass du uns die Treue hältst, wir werden dein Geld ganz sicher in den Sport stecken, vielleicht Trikots für die Jugendmannschaften anschaffen oder ein Spielgerät kaufen.“

Bernhard Völker, der Zweite Vorsitzende der TG Oggersheim (800 Mitglieder), will genau so nicht vor seine Mitglieder treten. „Ich muss Rede und Antwort stehen. Ich gehe lieber jetzt in die Offensive, statt mich später an die Wand nageln zu lassen. Ich sehe den Sportverein in einer moralischen Verpflichtung.“ Sein mit dem TGO-Turnrat abgestimmter Weg: Ein Schreiben an jedes Mitglied, in dem die Aussetzung der Beiträge im 1. Halbjahr vorgeschlagen ist. Wer dagegen ist, muss schriftlich widersprechen. Ob Zulagen für seinen Verein wegfallen, „das war bei meiner Überlegung nicht ausschlaggebend“, sagte Völker. Martin Schwarzweller sieht diesen Weg als problematisch an.

Finanzministerium macht klare Ansage

Das Bundesfinanzministerium schreibt, eine Rückzahlung oder Befreiung von Beiträgen sei nur zulässig, wenn es in den Satzungsbestimmungen aufgenommen sei. Für einzelne in Not geratene Mitglieder sei sie steuerrechtlich ausnahmsweise zulässig. „Schädlich für den Status der Gemeinnützigkeit bleibt es aber, einen bereits geleisteten Mitgliedsbeitrag zurückzuzahlen oder auf ihn zu verzichten, weil das Angebot der Körperschaft aufgrund der Corona-Krise nicht erbracht werden kann.“