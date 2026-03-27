Nach dem Wirbel um ihren Olympiasieg tanzen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron bei der WM in Prag allen davon. Das einzige deutsche Eistanz-Paar schafft es ins Kürfinale.

Prag (dpa) - Das Eistanz-Duo Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron ist nach seinem umstrittenen Olympiasieg bei den Winterspielen in Italien auch bei der Weltmeisterschaft in Prag auf Goldkurs. Die beiden Franzosen kamen nach einem ausdrucksstarken Rhythmustanz auf 92,74 Punkte und haben damit mehr als sechs Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Kanadier Piper Gilles/Paul Poirier (86,45 Punkte).

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan belegen nach einer soliden Darbietung mit 71,02 Punkten den 17. Rang. Das einzige deutsche Paar qualifizierte sich damit für den Kürtanz der besten 20 Duos am Samstag (18.30 Uhr/Eurosport und ZDF-Mediathek).

Fournier Beaudry/Cizeron ist der erste gemeinsame Titel bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften kaum noch zu nehmen. Das Duo profitierte aber auch davon, dass die Olympia-Zweiten und Vorjahressieger Madison Chock und Evan Bates aus den USA auf eine Teilnahme verzichteten.

Wirbel um Bewertungen bei Olympia

Um die Eistanz-Entscheidung bei den Winterspielen vor sechs Wochen hatte es viel Wirbel gegeben. Die Franzosen siegten hauchdünn vor Chock/Bates trotz eines Patzers beim Twizzle - einer schnellen Drehung auf einem Bein. Dabei gab es bei der französischen Preisrichterin Jézabel Dabouis deutliche Abweichungen vom Jury-Durchschnitt.

Mehr als 26.000 Menschen unterschrieben eine an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Internationale Eislauf-Union ISU gerichtete Online-Petition, um Integrität und Gerechtigkeit bei den Bewertungen einzufordern. Die ISU wehrte sich und verteidigte die Punktevergabe damals.