Silber dank smarter Software? Ein ukrainischer Biathlet setzt auf KI als Coach und Motivator und sieht darin einen wichtigen Baustein seines Erfolgs.

Tesero (dpa) - Der ukrainische Para-Biathlet Maksym Murashkovskyi führt seine erste Paralympics-Medaille auch auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz zurück. «In den vergangenen sechs Monaten habe ich mit ChatGPT trainiert», sagte der 25-Jährige nach dem Gewinn der Silbermedaille im Einzelrennen der sehbehinderten Männer bei den Paralympischen Spielen in Italien. Die KI habe durchaus Anteil an seinem Erfolg, betonte der Athlet.

Die Software habe ihm nicht nur bei taktischen Fragen unterstützt. «Es war etwa die Hälfte meines Trainingsplans, Motivation und vieles mehr. Es machte also einen großen Teil meines gesamten Trainings aus», erklärte Murashkovskyi. «Ich habe es als Psychologen, Trainer und manchmal sogar als Arzt genutzt.» An den kompletten Ersatz menschlicher Experten glaubt der Ukrainer vorerst aber nicht. «Aber teilweise bestimmt», sagte er mit Blick in die Zukunft.