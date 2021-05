Daniel Paulus, Trainer der U17 des 1. FC Kaiserslautern, wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Nürnberg. Dort wird er ebenfalls die U17 übernehmen. Der 41-Jährige war seit Februar 2019 als U17-Trainer für den FCK tätig, davor arbeitete er unter anderem als Cheftrainer von Eintracht Trier und Borussia Neunkirchen. Mit der U17 der Roten Teufel schaffte Paulus in der Saison 2019/20 den Wiederaufstieg in die B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

„Wir bedanken uns bei Daniel Paulus von ganzem Herzen für sein leidenschaftliches Engagement als Trainer der U17-Bundesligamannschaft des FCK. Wir entsprechen schweren Herzens Daniels Wunsch, sich einer neuen Herausforderung als hauptamtlicher U17-Bundesligatrainer beim 1. FC Nürnberg zu stellen. Daniel bestach nicht nur durch seine Fußballfachkompetenz, sondern auch durch seine hervorragenden Charaktereigenschaften, die er auch auf seine Spieler übertragen hat“, wird Uwe Scherr, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Profivertrag für Nachwuchstalent

Zudem gab der FCK am Montag bekannt, dass Nachwuchsspieler Neal Gibs einen Profivertrag bei den Roten Teufeln unterschreiben wird. Der Außenverteidiger wechselte im Jahr 2013 im Alter von elf Jahren zum 1. FC Kaiserslautern und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften des FCK. Nach 23 Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest in den beiden jeweils vorzeitig abgebrochenen Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 trainierte der auf beiden defensiven Außenpositionen einsetzbare Pfälzer in der abgelaufenen Drittligasaison bereits regelmäßig bei den Profis mit. Beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau Anfang April wurde der 19-Jährige von FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen erstmals in den Profikader berufen.

„Wir freuen uns, dass Neal Gibs seinen ersten Profivertrag bei uns unterschreibt und die nächsten Schritte seiner Entwicklung gemeinsam mit uns gehen möchte. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich begleiten“, sagt FCK-Sportgeschäftsführer Thomas Hengen. „Ich freue mich auf die Aufgabe und hoffe, meinen Teil zum Erfolg des Vereins beitragen zu können“, so Neal Gibs.